Explosões no Iraque deixam pelo menos 15 mortos

O maior ataque ocorreu na cidade santuário xiita de Karbala, quando um carro bomba explodiu perto de um quartel da polícia. Na explosão morreram pelo menos nove pessoas, e outras 38 ficaram feridas, segundo o porta-voz da área médica na província, Jamal Mehdi.

O outro ataque de maiores proporções deu-se ao norte da cidade de Kirkuk, onde seis pessoas foram mortas e 30 ficaram feridas, de acordo com Mohammed Abdullah, médico do hospital de Kirkuk. As informações são da Dow Jones.