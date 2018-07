Explosões no noroeste do Paquistão matam 24 Um militante suicida atacou hoje uma padaria no noroeste do Paquistão e causou a morte de pelo menos 18 pessoas. A explosão de uma outra bomba na mesma conturbada região paquistanesa provocou a morte de mais seis pessoas, informaram autoridades locais. Trata-se da mais recente onda de ataques no Paquistão desde que forças especiais norte-americanas assassinaram o milionário saudita no exílio Osama bin Laden, no início do mês passado.