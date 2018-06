Explosões são sentidas em shopping no Quênia Quatro fortes explosões foram sentidas no shopping Westgate em Nairóbi, capital do Quênia, nesta segunda-feira, levantando uma grande nuvem de fumaça preta sobre o local. No sábado, militantes islâmicos invadiram o edifício de luxo com armamento pesado e, desde então, têm mantido várias pessoas como reféns.