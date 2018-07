Exportação de petróleo no Iraque é a maior em 20 anos

De acordo com Alamri, cerca de 2,252 milhões de barris por dia foram exportados dos campos de petróleo no sul do país, por meio de terminais de exportação no Golfo Pérsico. Os outros 313 mil barris de petróleo por dia foram exportados dos campos no norte do país, por meio do porto da cidade de Ceyhan, na costa da Turquia no Mar Mediterrâneo.

O Iraque obteve quase US$ 8,442 bilhões com as exportações de petróleo em agosto, o que também é um dos maiores volumes em décadas, de acordo com Alamri. O preço médio do barril de petróleo bruto produzido no país ficou em US$ 106,00 em agosto. As informações são da Dow Jones.