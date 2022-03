Exportadores de petróleo terão dificuldade de substituir exportações russas; leia análise

Clifford Krauss, The New York Times, O Estado de S.Paulo

HOUSTON - Antes de suas forças invadirem a Ucrânia, a Rússia fornecia um em cada 10 barris de petróleo que o mundo consumia. Mas, à medida que os Estados Unidos e outros clientes evitam o petróleo russo, o mercado global de petróleo enfrenta sua maior turbulência desde a crise no Oriente Médio na década de 1970.

Um choque de preços de energia provavelmente durará enquanto o confronto continuar, já que há poucas alternativas para substituir rapidamente as exportações da Rússia de cerca de cinco milhões de barris por dia.

Os preços do petróleo já estavam subindo rapidamente à medida que a economia mundial emergia dos lockdowns da covid-19 e os produtores se esticavam para atender à crescente demanda. As companhias petrolíferas internacionais reduziram os investimentos nos últimos dois anos.

Opções escassas no mercado

Agora, o preços do petróleo sobe para níveis não vistos em anos, na expectativa de que a Rússia - um dos três maiores produtores de petróleo do mundo, junto com os Estados Unidos e a Arábia Saudita - seja marginalizada. Com o anúncio do embargo americano na terça-feira, 8, os preços provavelmente subirão mais, dizem analistas de energia.

"Estamos catastroficamente nos sufocando", disse Robert McNally, ex-assessor de energia do presidente George W. Bush. “O que precisamos agora é de países produzindo mais petróleo.”

sso não será fácil. Apenas Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait têm capacidade ociosa, juntos pouco mais de 2,5 milhões de barris por dia. A Venezuela e o Irã poderiam contribuir com cerca de 1,5 milhão de barris por dia para o mercado, mas isso exigiria o levantamento das sanções americanas contra esses países. E os Estados Unidos poderiam aumentar a produção em mais de um milhão de barris por dia - mas isso levaria um ano para ser alcançado e exigiria que as empresas de petróleo aproveitassem mais mão de obra e equipamentos.

Houve poucas interrupções comparáveis no fornecimento de petróleo. A revolução iraniana de 1978 tirou cerca de 5,6 milhões de barris por dia do mercado, enquanto o embargo de 1973-74 por membros árabes da Opep e a guerra do Golfo Pérsico de 1990-91 removeram 4,3 milhões de barris.

Ajuda de antigos inimigos?

Um vislumbre de esperança surgiu da Venezuela nesta semana, quando o presidente Nicolás Maduro disse que conversaria com sua oposição doméstica e depois libertou pelo menos dois americanos presos em seu país. Aparentemente, foi uma resposta a uma visita de funcionários do governo Biden no fim de semana para discutir o levantamento das sanções que Washington impôs em 2019 por fraude eleitoral, violações de direitos humanos e suas relações próximas com Irã, Rússia e China.

Mas a indústria petrolífera da Venezuela, uma das mais fortes do mundo há 30 anos, está em ruínas. Seus cavalos de aço e refinarias estão enferrujados, e mal conseguem abastecer seu próprio povo com combustível. Sua petroleira nacional precisará de bilhões de dólares em investimentos para retornar ao mercado como grande exportadora.

As negociações com o Irã para reviver o acordo nuclear de 2015 e abrir as torneiras das exportações iranianas pareciam iminentes apenas alguns dias atrás. Mas uma exigência da Rússia por uma garantia por escrito dos Estados Unidos de que as sanções ocidentais contra a Rússia não impedirão o comércio da Rússia com o Irã lançou dúvidas sobre as negociações.

Se o impasse for quebrado, o Irã tem várias centenas de milhares de barris de petróleo armazenados em navios-tanque que podem ser enviados imediatamente. Depois disso, poderia adicionar um milhão de barris por dia de produção.

Distanciamento entre EUA e sauditas

Potencialmente mais importantes são Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait, tradicionais aliados dos Estados Unidos e membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo.

Mas eles também estão em uma aliança frouxa chamada OPEP Plus, um grupo que inclui a Rússia. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, é o copresidente. O cartel expandido tem relutado em expandir a produção além de um modesto aumento de 400.000 barris por dia programado para abril.

A Arábia Saudita é o principal produtor da OPEP e da OPEP Plus, mas as relações do reino com os Estados Unidos passam por um momento tenso. Qualquer ruptura com a Rússia exigiria uma decisão do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que está em baixa em Washington depois de ser acusado de ordenar o assassinato de Jamal Khashoggi, colunista do The Washington Post.

Autoridades americanas dizem ter esperança de que a Arábia Saudita e outros produtores do Oriente Médio aumentem sua produção.

O secretário-geral da Opep, Mohammad Barkindo, se reuniu com produtores de petróleo americanos na conferência de energia CERAWeek em Houston na segunda-feira, mas em comentários a repórteres ele ofereceu poucas perspectivas de que o cartel aliviaria as pressões do mercado.

“Não há capacidade no mundo” que possa substituir a produção russa, disse ele, acrescentando que “não temos controle sobre os eventos atuais, a geopolítica, e isso está ditando o ritmo do mercado”.

Os Estados Unidos importaram cerca de 700.000 barris de petróleo e derivados por dia da Rússia no outono passado, ou cerca de 3% do consumo americano, dizem autoridades americanas. As quantidades diminuíram desde então.

Mercado sobrecarregado

Mas os preços do petróleo - que em última análise determinam os preços da gasolina e do diesel - são definidos globalmente. Quaisquer suprimentos que os Estados Unidos importam para substituir os barris russos - sejam da Colômbia, Brasil, Canadá ou México - são barris retirados de um mercado que já está sobrecarregado.

Até o ano que vem, nova produção virá de campos em desenvolvimento no Canadá, Brasil e Guiana. Mas isso não trará nenhum alívio imediato na bomba.

O curinga chinês

A China pode ser o curinga. Com estoques esgotados e produção doméstica de petróleo em declínio, a China poderia comprar mais petróleo russo - talvez a maior parte dos quatro milhões de barris por dia combinados de importações dos EUA e da Europa, estima o Goldman Sachs - com um grande desconto.

A China terá que decidir até que ponto deseja estar alinhada com a Rússia. Mas se comprar mais petróleo russo, poderá reduzir as importações do Oriente Médio, liberando efetivamente esses suprimentos para a Europa e os Estados Unidos. Ainda levaria semanas, se não meses, para redirecionar o tráfego de envio.