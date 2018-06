Extensão de mandato de Chávez deve lançar país em impasse constitucional Com a única certeza de que o presidente Hugo Chávez não comparecerá à cerimônia de posse de seu quarto mandato, líderes do movimento chavista esgrimam argumentos que devem lançar a Venezuela num impasse constitucional a partir da quinta-feira, quando ele deveria ser investido do cargo mais uma vez. No centro da questão está o Artigo 231 da Constituição do país, que estabelece o dia 10 de janeiro como o fim do atual e o início do próximo mandato judicial.