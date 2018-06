Extrema-direita protesta contra austeridade na Hungria

O líder do Jobbik, Gabor Vona, disse neste sábado que o governo de centro-direita do atual primeiro-ministro, Viktor Orban, e governos anteriores de orientação socialista arruinaram a Hungria nos 22 anos desde a queda do regime comunista, vendendo o país para bancos estrangeiros e companhias multinacionais, bem como financiando a "máfia econômica e política" que os rodeia.

Vona também criticou os gays e os ciganos, dizendo ainda que os judeus do país eram "anti-húngaros." Jobbik é o segundo partido da oposição no parlamento, tendo ganhado quase 17% dos votos nas eleições de 2010. As informações são da Associated Press.