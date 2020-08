'Extremamente perigoso', Furacão Laura chega aos Estados Unidos

O Furacão Laura alcançou a costa do Estado da Louisiana nesta quinta-feira, 27, como um fenômeno de categoria 4, segundo o Serviço Meteorológico Estadunidense. Milhares de moradores foram retirados de suas casas na Louisiana e no Texas pela possibilidade iminente de inundações "catastróficas".

"Extremamente perigoso, o furacão de categoria 4 tocou a terra nas proximidades de Cameron (Luisiana", disse o Centro Nacional de Furacões em uma atualização feita às 3h da manhã no horário de Brasília.

"Uma onda ciclônica catastrófica, ventos extremos e inundações repentinas estão acontecendo em partes da Luisiana", alertou o centro em comunicado.

O Furacão Laura, que está a cerca de 70 km de Port Arthur, no Texas, registra ventos de 240 km/h e deve seguir em direção ao sudoeste da Luisiana na manhã desta quinta-feira. Este é o furacão mais forte a atingir os Estados Unidos este ano.

Se a velocidade permanecer a mesma na terra, Laura se tornará um dos 13 furacões mais fortes registrados nos EUA. O Centro Nacional de Furacões disse que o fenômeno deve perder força rapidamente.

Somadas a maré alta, as ondas - que podem atingir até 50 km terra adentro - poderiam causar um aumento do nível das águas entre 4,5 e 6 metros acima do nível normal.

O Estado da Lousiana abriga grandes centros de refinamento de petróleo. Mais de 100 plataformas petrolíferas do golfo do México foram esvaziadas como medida de precaução. /AFP e Reuters