Extremista planejou por 18 meses atentado na Noruega

Segundo Breivik, a ação vinha sendo planejada desde 2009. O manifesto e um diário dos últimos três meses também estão sendo analisados. No material, o atirador afirma ter o apoio de colaboradores. Intitulado Declaração Europeia de Independência - 2083, o texto tem na capa uma cruz dos templários, símbolo da extinta ordem religiosa e militar da Igreja que participou das Cruzadas.

Breivik diz que a organização foi fundada em Londres, em abril de 2002, por militantes de nove países. A milícia foi batizada de "Novos Pobres Cavaleiros de Cristo". Segundo ele, o grupo luta pela formação de uma frente de combate na Europa Ocidental nos próximos 20 anos.

Breivik a descreve como "uma organização pan-europeia", parte do "movimento patriótico nacional dos países da Europa". "A ordem é uma manifestação inicial da luta, fase um da guerra civil na Europa Ocidental." Segundo Geir Lippestad, advogado do atirador, ele pretendia que os ataques causassem um "revolução anti-islâmica" no país.

Ainda no documento, Breivik critica o multiculturalismo e a imigração. "Um alvo prioritário é a reunião anual do Partido Trabalhista", escreveu ele, antecipando o ataque à Ilha de Utoya. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.