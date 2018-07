Extremista se entrega para pedir recompensa Mohamed Ashan, um comandante do Taleban no município afegão de Sar Howza, decidiu se entregar às autoridades e pedir a recompensa que era oferecida pela própria captura. O cartaz que Ashan levou à delegacia mostrava a oferta de US$ 100 por informações que levassem ao extremista, suspeito de ataques contra as forças de segurança.