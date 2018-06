Extremistas bombardeiam cidade ao norte da Síria

Idriss Nassan, um oficial de alto escalão em Kobani, disse que o conflito se concentrou nas fronteiras leste e sul da cidade. O Observatório Sírio para Direitos Humanos, organização com sede no Reino Unido, afirmou que o município foi cercado por combatentes do Estado Islâmico em três frentes.

O grupo extremista lançou os primeiros ataques a Kobani no meio de setembro, após tomar o controle de diversos vilarejos no entorno. No começo desta semana, o Comando Central norte-americano disse que suas forças conduziram mais de 135 ataques aéreos contra os militantes na região da cidade, matando centenas de militantes. Fonte: Associated Press.