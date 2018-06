Moradores de cinco vilas dizem que as pessoas idosas demais para fugir estão sendo caçadas e levadas para duas escolas, onde os militantes as executam. As aldeias se situam a cerca de 130 quilômetros a sudeste de Maiduguri, capital do estado de Borno.

Os relatos foram confirmados pelo porta-voz de um grupo de defesa civil, Muhammed Gava. Ele disse que mais de 50 idosos foram mortos. Fonte Associated Press