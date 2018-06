Extremistas libertam francês sequestrado em 2011 no Mali

O francês Serge Lazarevic, sequestrado em novembro de 2011 por extremistas islâmicos no nordeste do Mali, foi libertado na segunda-feira, informou ontem o presidente da França, François Hollande. Lazarevic havia sido capturado por militantes da Al-Qaeda no Magreb Islâmico (AQMI).

"O presidente da república se alegra em anunciar a libertação de Serge Lazarevic, sequestrado em Hombori, no Mali, em 24 de novembro de 2011, e mantido refém no Sahel por mais de três anos", declarou a presidência em comunicado.

O francês será enviado à capital do Níger, Niamey, de onde viajará "rapidamente" para a França. Ele está "relativamente em bom estado de saúde, apesar das condições exaustivas de seu longo cativeiro". "Já não restam reféns franceses em nenhum país do mundo", disse Hollande, em breve declaração à imprensa, sem dar detalhes sobre a libertação.

O presidente, que pediu precaução a todas as empresas e cidadãos franceses que operam no exterior, agradeceu às autoridades do Níger e do Mali por seu trabalho para o desfecho do sequestro. Hollande também voltou a lamentar a morte de Philippe Verdon, assassinado por seus sequestradores após ser capturado juntamente com Lazarevic.

No dia 18, a França confirmou a autenticidade de um vídeo de Lazarevic divulgado pela AQMI. Na gravação, ele pedia ajuda e dizia que sua vida estava "em perigo desde a intervenção francesa no Iraque".

Lazarevic era o último francês sequestrado no exterior, após a libertação, em abril, de quatro jornalistas capturados na Síria e a morte, no mesmo mês, de um refém sequestrado do por radicais no Mali. / EFE