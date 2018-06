Extremistas mataram 20 pessoas na Nigéria

O político Hyeldi Bwala disse que homens armados invadiram o palácio do emir de Gwoza na terça-feira à noite e assassinou ele e um de seus seguranças. Na semana passada, o emir tinha apelado ao governo para "salvar nossas almas", dizendo que o seu povo estava sendo atacado diariamente.

Em outro incidente, dois homens armados atacaram uma aldeia no distrito de Gwoza e mataram 18 pessoas.

As mortes se somam a explosão que matou 75 pessoas na capital do país, Abuja, na segunda-feira e ao sequestro de cerca de cem meninas adolescentes no noroeste do país ontem. Os ataques aumentam as dúvidas sobre a capacidade das forças armadas da Nigéria de conter o levante islâmico que já chega ao seu quinto ano. Fonte: Associated Press.