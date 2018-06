Extremistas na Líbia tentam capturar recursos de petróleo

No Cairo, Dayri, informou que o ataque foi realizado por milícias que têm sede na cidade de Misrata e são leais aos rivais do governo islâmico em Tripoli. Ele disse que grupos extremistas se juntaram a elas, o que forçou o desligamento do maior terminal de transporte do país.

Mohammed al-Harari, executivo de uma petroleira, afirmou que 850 mil barris de petróleo foram perdidos por causa do fogo em cinco tanques de armazenamento.

Os combates eclodiram em torno do maior terminal de petróleo da Líbia, Sidra, que atualmente está sob controle de milícias anti-islâmicas aliadas ao governo internacionalmente reconhecido com sede na cidade de Tobruk. Fonte: Associated Press