Exxon tenta limpar vazamento de petróleo nos EUA

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos qualificou o incidente, ocorrido na sexta-feira, como um "grande vazamento".

De acordo com a Exxon, uma estimativa "conservadora" dá conta do vazamento de mais de 10 mil barris de petróleo no episódio.

Mayflower situa-se a aproximadamente 50 quilômetros de Little Rock, a capital de Arkansas. Pelo menos 22 imóveis precisaram ser esvaziados por causa do vazamento. As informações são da Dow Jones.