Fã faz cirurgias para 'virar o Super-homem' Herbert Chavez, um filipino de 35 anos, é fã do Super-homem desde criança. Em 1995, ele começou a levar a obsessão mais adiante e decidiu fazer cirurgias plásticas para ficar mais parecido com o ídolo. O modelo usado pelos médicos foi o ator Christopher Reeve, que interpretou o super-herói na primeira versão no cinema.