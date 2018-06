FAA prepara revisão nos jatos da Boeing 787 Dreamliner Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) planeja lançar nesta sexta-feira uma revisão de segurança de alta prioridade nos aviões da Boeing - jatos 787 Dreamliner -, com foco no sistema elétrico da aeronave e no controle de qualidade utilizado no processo de fabricação, de acordo com fontes familiarizadas ao assunto.