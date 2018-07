Fábrica da Foxconn, em Taiyuan, reabre após briga

A Foxconn - a maior fabricante mundial de componentes para computadores - monta produtos para a Apple, Sony e Nokia, dentre outros, e emprega um milhão de pessoas na China. A unidade em Taiyuan produz o iPhone 5, novo smartphone da Apple, lançado este mês.

Um total de 40 pessoas sofreram ferimentos depois que uma "disputa pessoal entre vários empregados" se transformou em uma briga generalizada que envolveu cerca de 2 mil pessoas em um alojamento, informou a matriz da Foxconn de Taiwan, Hon Hai, em comunicado.

A gigante do setor eletrônico tem sido criticada sobre as questionáveis condições de trabalho, após uma série de trabalhadores cometerem suicídio nos últimos dois anos. Em 2010, pelo menos 13 funcionários da Foxconn na China cometeram suicídio. A fábrica emprega 79 mil trabalhadores em Taiyuan. As informações são da Dow Jones.