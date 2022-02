Fabricante de armas vai indenizar familiares de vítimas de ataque a tiros na escola Sandy Hook

Rick Rojas e Karen Zraick, The New York Times, O Estado de S.Paulo

NEWTON, EUA - A fabricante americana de armas Remington vai indenizar as famílias das vítimas do ataque a tiros na Sandy Hook Elementary School em Newtown, Connecticut, em 2012, após as duas partes assinarem um acordo de US$ 73 milhões. Este é o maior acordo do tipo já firmado até hoje.

As nove famílias que assinaram o acordo alegaram que a Remington violou a lei estadual do consumidor ao divulgar a arma de uma forma atrativa para jovens problemáticos como o atirador que invadiu a escola primária em 14 de dezembro de 2012, matando 20 alunos e seis adultos em uma rajada de tiros.

“Essas nove famílias compartilharam um único objetivo desde o início: fazer o que fosse possível para ajudar a evitar o próximo Sandy Hook”, disse Josh Koskoff, advogado principal das famílias, em comunicado. “É difícil imaginar um resultado que atinja melhor esse objetivo.”

Além do acordo financeiro, os advogados das famílias disseram que a Remington concordou em divulgar milhares de páginas de documentos internos da empresa, incluindo planos de como comercializar a arma usada no massacre – uma questão que foi um ponto chave durante as negociações.

As famílias disseram que o objetivo central do processo era expor a indústria de armas a mais escrutínio. O acordo representa um revés significativo para as fabricantes de armas porque o processo, ao empregar uma nova estratégia, perfurou o ordenamento consagrado na lei federal que protegia as empresas de armas de litígios.

No início, especialistas jurídicos disseram que o caso tinha poucas chances de sucesso, acreditando que as reivindicações colidiriam com as proteções federais a fabricantes de armas.

Mas o processo se baseou em uma exceção incorporada à lei que permite litígios sobre vendas e práticas de marketing que violam leis estaduais e federais. As famílias afirmam que a Remington, a fabricante de armas, fez isso comercializando e promovendo seus produtos de uma forma que incentivava o comportamento ilegal.

As famílias apontaram como o rifle Bushmaster estilo AR-15 foi retratado pela empresa como uma arma de guerra, empregando slogans e merchandising em videogames que invocavam a violência de combate. O processo alegava que temas hipermasculinos – incluindo um anúncio com uma fotografia da arma e o slogan “Considere seu cartão de homem reeditado” – atraíam especificamente jovens problemáticos, como o atirador, que tinha 20 anos.

O processo foi originalmente arquivado no tribunal estadual de Connecticut em 2014 e percorreu o sistema judiciário por anos sem registrar muito progresso. Foi transferido para o tribunal federal antes que um juiz o enviasse de volta ao nível estadual, onde as famílias receberam um vislumbre de esperança quando a juíza do Tribunal Superior do Estado, Barbara N. Bellis, permitiu que o caso se aproximasse do julgamento antes de arquivá-lo.

Um recurso interposto pelas famílias levou o caso ao Supremo Tribunal do Estado. As apostas do caso atraíram intenso interesse de ambos os lados do debate sobre armas, vendo na decisão do tribunal uma oportunidade ou uma ameaça.

O procurador-geral do Estado, grupos de prevenção à violência armada e uma associação estadual de superintendentes escolares escreveram ao tribunal em apoio ao caso das famílias. Mas a National Shooting Sports Foundation, um grupo da indústria com sede em Newtown, argumentou que o caso estava centrado em “uma tragédia de proporções inimagináveis” e tentando obter “regulamentação por meio de litígios”.

Em uma decisão de 4 a 3, os juízes decidiram que o caso poderia avançar com base na lei estadual sobre práticas comerciais desleais. Vários meses depois, a Suprema Corte dos EUA abriu caminho para o caso seguir, negando um recurso interposto por Remington.

A maioria dos litígios movidos por vítimas e suas famílias foi bloqueada pela Lei de Proteção ao Comércio Legal de Armas, aprovada em 2005, que concede imunidade a todo o setor. Quando assinou a legislação, o presidente George W. Bush elogiou a legislação como uma salvaguarda necessária para “impedir processos frívolos”.

O massacre transformou Newtown, uma pequena cidade de Connecticut, em um dos pontos centrais do discurso nacional mais amplo sobre a violência armada, já que os detalhes horríveis do ataque abalaram o país e levaram a novos pedidos de restrições às armas. Em última análise, nenhum foi aprovado em nível federal.

À medida que a violência em massa continuava em todo o país, incluindo tiroteios mortais no ano passado no Colorado e em Atlanta, essas proteções gerais atraíram um escrutínio renovado. O presidente Biden disse no ano passado que queria descartá-las.