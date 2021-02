Fabricante do AK-47, Kalashnikov quer lançar arma para o público 'hipster'

MOSCOU - Fabricante do fuzil AK-47 - uma das armas de guerra mais emblemáticas de todos os tempos - a fabricante de armas russa Kalashnikov pretende ampliar o mercado. De acordo com o chefe do grupo, Dmitri Tarásov, a marca vai lançar uma "arma conectada especialmente para os hipsters".

O novo armamento foi batizado de MP-155 Ultima. Ele tem como base um modelo já existente, o MP-155. Em sua versão conectada, será uma "arma gadget" para a prática de tiro, segundo Tarásov.

"Nosso objetivo é atrair o público que cresceu com os gadgets e que não se imagina sem eles. A caça clássica hoje em dia se tornou mais rara, quase extravagante. Por isso, queremos nos dirigir aos hipsters, à geração Z", disse Tarasov.

O MP-155 Ultima foi apresentada pela primeira vez em um fórum de armamento em agosto de 2020. Ele usa munição de calibre 12/76 e pode ser sincronizado a um celular ou computador, tem um contador de disparos, uma bússola e um sistema de gravação de vídeo. O preço estimado é de 100 mil rublos, o equivalente a cerca de R$ 7.300,00.

"Quero que as pessoas tenham realmente uma arma responsável e que ao mesmo tempo procurem emoção. Por que não desfrutar da adrenalina e do prazer deste tipo de passatempo?", questionou Tarásov.

A Kalashnikov está em plena transformação desde a chegada de acionistas privados em 2014. A empresa, que leva o nome do inventor do AK-47, Mikhail Kalashnikov, se dedicou desde então aos drones, iates e gadgets de todo tipo./ AFP