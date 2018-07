Facção dissidente do IRA assume 1ª morte Uma facção dissidente do Exército Republicano Irlandês (IRA, na sigla em inglês) assumiu responsabilidade por seu primeiro assassinato. O grupo, que também se autodenomina IRA, afirmou ontem em um comunicado que um de seus integrantes matou a tiros David Black, de 52 anos, escolhido como alvo por trabalhar de carcereiro na prisão de segurança máxima de Maghaberry - onde cerca de 40 membros do movimento radical estão encarcerados.