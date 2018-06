Facebook ativa check-in de segurança em Orlando após ataque

O Facebook ativou em Orlando o check-in de segurança (Safety Check, em inglês), durante a manhã deste domingo, 12. O recurso foi acionado após o ataque de um atirador na boate Pulse e que mataram 50 pessoas e deixaram ao menos 53 feridas.

Por meio do check-in de segurança da rede social, usuários da região podem informar aos amigos que estão seguros.

Em março, o check-in de segurança também foi liberado pela rede social na Bélgica. O País foi alvo de ataques terroristas praticados pelo Estado Islâmico e que mataram 34 pessoas.

Aqui no Brasil, o o Safety Check, foi ativado pela primeira vez no País no começo de março, quando enchentes atingiram a Grande São Paulo e o interior paulista.