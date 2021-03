Facebook bloqueia conta de Maduro por espalhar desinformação sobre a covid-19

CARACAS - O Facebook suspendeu por um mês a página do presidente venezuelano Nicolás Maduro por violar as políticas contra a divulgação de informações falsas sobre a covid-19 e promover um remédio que ele afirma, sem evidências, que seria capaz de curar a doença. A informação foi confirmada por um porta-voz da empresa no sábado, 27.

Maduro descreveu o Carvativir, uma solução oral derivada do tomilho, como um medicamento "milagroso" que neutraliza o coronavírus e não apresenta nenhuma efeito colateral. Não há comprovação científica que apoie a versão de Maduro.

O Facebook retirou do ar um vídeo no qual Maduro promove o medicamento porque ele viola uma política contra falsas alegações “de que algo pode garantir a prevenção contra covid-19 ou pode garantir a recuperação da covid-19”.

“Seguimos a orientação da Organização Mundial da Saúde que diz que atualmente não há medicamento para curar o vírus”, informou a plataforma. “Devido a repetidas violações de nossas regras, também estamos congelando a página por 30 dias, durante os quais ela será somente leitura.”

Maduro diz que o Carvativir, que ele chama de “gotas milagrosas” do médico venezuelano do século 19, José Gregorio Hernandez, que foi beatificado pela Igreja Católica Romana, pode ser usado preventiva e terapeuticamente contra o coronavírus. Os administradores da página foram notificados da violação da política.

A conta de Maduro na plataforma de compartilhamento de fotos Instagram, que é propriedade do Facebook, não será afetada. / Reuters