Facebook desativa perfil de engenheira chamada Isis, outro acrônimo para EI

O Facebook desabilitou o perfil da engenheira americana Isis Anchalee, na terça-feira, por seu primeiro nome corresponder exatamente ao acrônimo, em inglês, do Estado Islâmico.

A rede social voltou a reativá-lo pouco depois. Isis compartilhou sua frustração no Twitter, explicando porque sua conta foi congelada.

Facebook thinks I'm a terrorist. Apparently sending them a screenshot of my passport is not good enough for them to reopen my account. — Isis Anchalee (@isisAnchalee) November 17, 2015

Segundo reportagem do New York Times, ela tentou restaurar três vezes sua conta, quando o perfil foi restabelecido. Um funcionário do Facebook retuitou e se desculpou publicamente com Isis. "Isis, sinto muito sobre isso. Eu não sei o que aconteceu. Vou reportar isso às pessoas certas e vamos trabalhar para corrigir (o erro)."

A história da engenheira passou a ser conhecida nas redes e ela ganhou milhares de seguidores. Com a nova e grande audiência, ela começou a escrever em defesa dos refugiados sírios e criticar a postura dos congressistas americanos que querem barrar a entrada deles no país. "A França acabou de passar por um ataque terrorista e mesmo assim vai receber 30 mil refugiados sírios", escreveu.

No início deste ano, uma petição online foi criada para tentar impedir que as pessoas usem o acrônimo Isis para Estado Islâmico no Iraque e na Síria (o grupo terrorista também é conhecido como Isil e Daesh). A petição conseguiu quase 57 mil apoiadores.