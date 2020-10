Facebook e Instagram bloqueiam contas ligadas ao movimento conspiratório QAnon

OAKLAND, EUA - O Facebook informou que vai banir grupos que "representem" a QAnon, a teoria da conspiração que afirma que os EUA são governados por forças ocultas, envolvidas em redes de pedofilia internacional, as quais buscam estabelecer uma "nova ordem mundial".

A empresa disse nesta terça-feira, 6, que removerá páginas do Facebook, grupos e contas do Instagram que representem a QAnon - mesmo que eles não promovam violência. A rede social disse que considerará uma variedade de fatores para decidir se um grupo atende aos critérios de proibição, incluindo seu nome, a biografia ou seção "sobre" da página e discussões dentro da página, grupo ou conta do Instagram.

As menções ao QAnon em um grupo voltado para um assunto diferente não levarão necessariamente à proibição, informou o Facebook.

A medida acelera os esforços do Facebook de reprimir campanhas de desinformação, algumas endossadas pelo presidente Donald Trump, semanas antes das eleições presidenciais de 3 de novembro.

Ainda nesta terça-feira mais cedo, o Facebook e o Twitter anunciaram que interferiram em mensagens publicadas pelo presidente Trump que violam regras das plataformas contra conteúdo mentiroso. Trump afirmou que a covid-19 é como a gripe comum./AFP e AP