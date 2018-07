Facebook e Yahoo negociam colaboração em pesquisa

A publicação afirma que a nova executiva-chefe (CEO) do Yahoo, Marissa Mayer, e a diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, se reuniram para discutir uma estreita cooperação entre as duas empresas.

O Sunday Telegraph revelou que qualquer acordo resultante das negociações pode levar a Microsoft Corp., que atualmente responde pela funcionalidade de pesquisa do Yahoo, a ser substituída.

Representantes do Facebook no Reino Unido não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. As informações são da Dow Jones.