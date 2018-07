Faixa de Gaza celebra vitória de Mursi no Egito

A Faixa de Gaza é governada pelo grupo islâmico Hamas, um ramo local muçulmano da Irmandade Muçulmana que extrai sua inspiração da organização egípcia. O presidente deposto do Egito Hosni Mubarak colaborou com Israel no bloqueio à Faixa de Gaza. Os residentes agora acreditam que o novo líder egípcio, Mohammed Mursi, deve melhor as relações com o empobrecido território palestino. A Faixa de Gaza tem 15 quilômetros e tem fronteira com o deserto do Sinai, no Egito. As informações são da Associated Press.