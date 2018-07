Faixa de Gaza reabre fronteira com Egito O grupo islâmico Hamas reabriu o principal acesso à Faixa de Gaza depois de chegar a um acordo com o Egito sobre a operação no posto de fronteira, afirmou hoje um funcionário palestino. Os novos governantes militares egípcios abriram o terminal de Rafah no fim da semana passada, acabando com um bloqueio de quatro anos a Gaza imposto pelo presidente deposto do Egito, Hosni Mubarak, em cooperação com Israel.