Falha em freio de trem causou acidente em Buenos Aires, diz perícia

BUENOS AIRES - Um dos freios de emergência da composição do trem que matou 51 pessoas em Buenos Aires "não funcionava", concluiu nesta quarta-feira, 18, a perícia argentina. De acordo com o relatório, o maquinista não cometeu erros durante a viagem, mas não conseguiu manejar o trem durante a emergência, porque ele estava com a manutenção atrasada.

"O estado do serviço era ruim e o motorista não trabalhou de acordo com os requerimentos de um serviço em mal estado", diz o documento. Os peritos advertiram que a falta de manutenção "implica, certamente, em um risco na segurança da operação". Por isso, o motorista não conseguiu acionar o freio de emergência e a colisão aconteceu.

O juiz responsável pela investigação, Claudio Bonadío, convidou 30 pessoas a depor, entre elas os ex-secretários argentinos de Transporte Ricardo Jaime e Juan Pablo Schiavi, que renunciou pouco depois do acidente, diretores da empres Trens de Buenos Aires (TBA) e de organismos de controle ferroviário e policiais.

O acidente aconteceu no dia 22 de fevereiro na estação de Once, uma das mais movimentadas da capital argentina, e deixou 51 mortos e 703 feridos.

