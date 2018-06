Falha em notas é ironizada Nos últimos meses, a Companhia Sul-americana de Valores imprimiu notas de 100 pesos com graves falhas, entre elas as palavras "cem pesos" invertidas e uma mancha na nuca de Julio Roca que fazia o ex-presidente argentino parecer o dono de uma frondosa cabeleira. Além disso, há poucas semanas, imprimiu notas de 100 pesos novas com a face de Eva Perón, com um tamanho não adequado para o uso em caixas eletrônicos. As falhas tornaram-se motivo de piada dos humoristas locais. / A.P.