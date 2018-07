Falha mecânica pode ter causado acidente de trem em Paris

O trem lotado, que deixou Paris na sexta-feira à tarde, com 385 passageiros, saiu dos trilhos após cerca de 20 minutos de uma viagem de três horas programadas através da estação Bretigny-sur-Orge. Ele colidiu com a plataforma e alguns carros tombaram.

Erro humano foi descartado como uma das causas do acidente, de acordo com o Ministro dos Transportes, Frédéric Cuvillier, e a investigação foi concentrada no sistema que orienta os trens de uma via para outra. Os investigadores descobriram que uma junção no desvio tinha se desconectado da posição normal, afirmou Pierre Izard, funcionário da empresa ferroviária nacional SNCF. "Ela se movimentou para o centro do desvio e nesta posição ela impedia a passagem normal das rodas do trem, o que pode ter causado o descarrilamento", ressaltou em uma entrevista coletiva.

Na manhã deste sábado, o ministro dos Transportes afirmou que 30 pessoas ainda eram consideradas feridas, incluindo nove em estado grave. Fonte: Associated Press.