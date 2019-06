Falha no sistema deixa Argentina e Uruguai sem energia elétrica

A Argentina e o Uruguai amanheceram neste domingo, 16, sem energia elétrica devido a uma falha na interconexão de ambos os países, confirmou a empresa Edesur, que administra do serviço. De acordo com a Reuters, parte do Paraguai também foi afetado.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 de junho de 2019

"Um problema maciço no sistema de interconexão elétrica priva toda a Argentina e o Uruguai de energia", anunciou a Edesur Argentina.

A las 7.06 un desperfecto en la red argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino pais. — UTE (@UTE_ComCorp) 16 de junho de 2019

A uruguaia UTE (Administração Nacional de Usinas e Trasnmissões elétricas) disse que às "07h06 um mau funcionamento da rede argentina afetou o sistema interligado, privando de serviço todo o território nacional, e várias províncias do país vizinho".

Segundo veículos de imprensa locais, o apagão afeta a capital argentina e o resto das províncias do País, entre elas as que se preparavam para iniciar eleições locais, como Santa Fé, San Luis, Formosa e Tierra del Fuego.

Os serviços de transporte ficaram interrompidos em Buenos Aires pela falta de sinalização após o blecaute, por volta das 7h, segundo as fontes.

Por volta das 10h, as empresas informaram, via Twitter, que iniciaram as demandas de normalização dos serviços.

Nuestro Centro de Control inició las demandas de normalización y lentamente comienza a restaurarse el servicio de energía eléctrica a la red. Ingresamos los primeros 34.000 clientes. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16 de junho de 2019

"Nosso Centro de Controle iniciou as demandas de normalização e lentamente começa a se restaurar o serviço de energia elétrica em rede. Começamos com os primeiros 34.000 clientes".

A Secretaria de Energia do Governo também soltou um comunicado:

"A Secretaria de Energia do Governo informa que hoje às 7:07h ocorreu um colapso no Sistema Argentino de Interconexão (SADI) que produziu um corte massivo de energia elétrica em todo o País e que afetou também o Uruguai. As causas estão sendo investigadas e ainda não estão determinadas. Já foi iniciada a recuperação nas regiões de Cuyo, NOA e Comahue e o restante do sistema está sendo aberto para para continuar com a recuperação total, que pode levar algumas horas".

Nota do ONS

O Brasil não foi afetado pela falha no sistema elétrico que deixou Argentina e Uruguai sem energia elétrica na manhã deste domingo, 16, segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

De acordo com o ONS, que fiscaliza e opera a rede nacional de energia do País, trata-se de problemas nas redes dos países vizinhos, mas sem impacto na malha nacional.

O órgão técnico está monitorando a situação. Informações divulgadas pela empresa Edesur é de que uma falha na interconexão de ambos os países causou o blecaute. COM COLABORAÇÃO DE ANDRÉ BORGES