Falso intérprete é suspeito de participar de linchamento na África do Sul

PRETÓRIA - O falso intérprete que na semana passada ficou próximo de líderes mundiais como o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, na missa campal em homenagem a Nelson Mandela é suspeito de ter feito parte de uma turba que dez anos atrás linchou e queimou vivos dois homens por causa do roubo de um televisor.

Um primo e três amigos do falso intérprete, identificado na semana passada como Thamsanqa Jantjie, asseguraram à Associated Press que ele participou do episódio no qual, depois de linchados, os dois homens foram presos em pneus e queimados vivos.

De acordo com o familiar e os amigos, Jantjie foi identificado como um dos suspeitos de participação no crime, mas não foi julgado porque a justiça sul-africana o considerou "mentalmente incapaz" de responder pelo ato. Ele teria passado pouco mais de um ano em uma instituição psiquiátrica. As fontes pediram para não ser identificadas. /AP