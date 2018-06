Falta de combustível provoca longas filas no Egito

Numa região rural do Egito, testemunhas disseram que ocorreram discussões e brigas de faca entre motoristas frustrados. Alguns chegaram até mesmo a fazer disparos para o alto.

Funcionários de postos de gasolina reclamam de receber apenas a metade da quantidade de combustível que costuma ser entregue. E para piorar, uma greve de uma semana afeta o setor de transporte público.

Profissionais da indústria dizem que a situação é causada pela elevação dos preços no mercado negro, ao qual muitos motoristas, sem alternativa, acabam por recorrer. As filas também levaram mais carros para as ruas do Cairo, conhecidas por seu tráfego intenso, provocando mais incidentes.

"Não temos combustível. Esperamos por cinco horas para encher o tanque e só dai podemos começar a trabalhar", disse o taxista Rashed Said. "Eu só encontrei gasolina neste posto", declarou Maged, outro motorista de táxi. "Tem sido assim deste ontem", declarou ele, apontando para as filas.

O setor de combustível está sob pressão há meses em razão da queda das reservas internacionais e por causa do aumento do déficit público, o que ameaça os subsídios concedidos. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.