Brexit ameaça deixar os britânicos sem o tradicional 'pint' de cerveja no pub

LONDRES - Os fabricantes de cervejas, refrigerantes e outras bebidas com gás têm "apenas alguns dias" de dióxido de carbono na reserva para produzir estoques, alertou a Associação de Refrigerantes do Reino Unido nesta segunda-feira, 20, acrescentando que 340 mil empregos na indústria podem ser afetados pela falta de gás em curso no país. O dióxido de carbono é usado em centenas de produtos para adicionar bolhas e estender sua vida útil.

É mais um item importante pelo qual o Reino Unido precisa lutar em meio a uma escassez de produtos que está deixando prateleiras vazias e aumentando a inflação no país, em grande parte devido a interrupções na cadeia de suprimentos causado pela pandemia de coronavírus - que exacerbou os problemas estimulados pela saída do Reino Unido da União Europeia.

O preço do combustível disparou cerca de 250% este ano - em parte devido à turbulência econômica global desencadeada pela pandemia do coronavírus e um aumento na demanda. Na terça-feira, a Agência Internacional de Energia pediu à Rússia que aumentasse suas exportações de gás para a Europa, dizendo que Moscou estava enviando menos suprimentos para outros países do que antes da pandemia.

A crise do gás pressionou as fábricas de fertilizantes, que precisam de combustível para funcionar. O dióxido de carbono é um subproduto da produção de fertilizantes.

Um importante fornecedor de gás no atacado dos EUA cortou seu fornecimento para duas grandes fábricas de fertilizantes britânicas, que foram forçadas a fechar. O impacto do corte no fornecimento de dióxido de carbono se estende além das bebidas - ele também é usado para embalar alimentos e atordoar animais antes de serem abatidos.

Mesmo antes da escassez, certos itens de alimentos e bebidas já eram limitados devido a problemas na cadeia de abastecimento desencadeados pelo Brexit e exacerbados pela crise de saúde global mais recente. A falta de motoristas de caminhão para entregar as mercadorias tem sido um fator importante.

A indústria de caminhões estima que o Reino Unido tenha uma carência de mais de 100 mil motoristas. O setor de logística britânico disse que o Brexit - e a pandemia - levaram muitos caminhoneiros europeus a deixar o país. Outros deixaram a indústria alegando baixos salários e horas extenuantes.

As restrições causadas pelos bloqueios por coronavírus e as regras de auto-isolamento também forçaram muitos motoristas de caminhão a tirar dias de folga, o que levou a atrasos na entrega e na produção. Os testes de direção para novos ou futuros motoristas também foram cancelados.

Com a aproximação do Natal, os supermercados alertaram que a situação pode piorar à medida que as pessoas se deslocam para estocar produtos.

Os temores de uma escassez nacional de cerveja surgiram no início deste mês, quando alguns pubs relataram que estavam ficando sem litros de Carling and Coors. O tabloide britânico The Sun apelidou a crise de “LAGER-GEDDON”, mistura de Armageddon com Lagger, um tipo de cerveja, enquanto alguns pubs encorajavam os clientes a experimentar novas bebidas durante a crise.

“Estamos enfrentando alguns problemas de abastecimento”, disse um porta-voz da rede de bares Wetherspoons, enquanto os especialistas atribuíam a falta dos amados litros de pint do Reino Unido à escassez de caminhoneiros, que resultou em inconsistências na entrega e no Brexit, que estimulou barreiras comerciais.

Os problemas do Reino Unido com as pints surgiram logo depois que o McDonald's declarou, em agosto, que os milkshakes e algumas bebidas engarrafadas haviam acavado em 1.250 pontos de venda.

“Como a maioria dos varejistas, atualmente estamos enfrentando alguns problemas de cadeia de suprimentos, afetando a disponibilidade de um pequeno número de produtos", afirmou a rede em um comunicado, confirmando que os itens estavam "temporariamente indisponíveis em restaurantes na Inglaterra, Escócia e País de Gales. ”

Quando 700 filiais do KFC ficaram sem frango e fecharam suas portas em fevereiro de 2018, alguns britânicos ficaram tão chateados que chamaram a polícia, o que levou os policiais do leste de Londres a emitir uma declaração contundente no Twitter. “Não é um assunto policial se o seu restaurante favorito não está servindo o menu que você deseja”, escreveu a polícia. A rede atribuiu os atrasos na época aos problemas de entrega e operacionais.

Aqueles que estão a par da crise do frango notaram que, mais uma vez neste verão, os suprimentos de carne estavam acabando no popular restaurante português Nando's - que fechou 50 de suas filiais devido à escassez de frango atribuída ao baixo número de funcionários e problemas de entrega.

E os problemas podem piorar à medida que outros produtos ficam em falta: um porta-voz da British Meat Processors Association disse na segunda-feira que a escassez de dióxido de carbono afetará particularmente a carne de porco e frango, que dependem fortemente de CO2.

“Os preços da carne provavelmente vão subir e haverá escassez se não conseguirmos fornecer CO2 muito, muito rapidamente”, disse o grupo.

Os temores sobre a falta de acesso a lanches saborosos ecoaram pelo pub Lion Tavern de Liverpool, que alertou que suas tradicionais tortas de porco britânicas podem ser retiradas do menu depois que uma empresa familiar líder de alimentos interrompeu as entregas, informou a BBC. O proprietário do pub, Dave Hardman, disse que os clientes que adoram tortas ficariam "arrasados".

O Wrights Food Group, que interrompeu as entregas, disse que estava tentando “não se afogar em tempos sem precedentes”. A diretora comercial Helen Bowyer citou as regras de migração mais rígidas da Brexit e a escassez de trabalhadores para explicar a decisão da empresa de retirar alguns produtos de circulação.