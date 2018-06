Faltam clínicas, remédios e médicos A escassez em Alepo estende-se da comida aos leitos hospitalares. Em todo o território controlado pelos rebeldes faltam serviços médicos, o que se intensificou em novembro, quando a força aérea destruiu o Hospital Dar al-Shifa, o maior na zona rebelde. Com o fechamento do hospital, segundo Ammar Diar Bakerly, diretor do centro médico do leste de Alepo, há 20 leitos para a região de 1 milhão de habitantes.