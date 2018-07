Família Bin Laden voa para a Arábia Saudita

Islamabad - A família de Osama bin Laden foi deportada na madrugada desta sexta-feira, 27, do Paquistão, onde o líder da Al-Qaeda foi morto pelos EUA há quase um ano, para a Arábia Saudita.

Veja também:

Paquistão deporta viúvas e filhos de Bin Laden

Vice-presidente usa morte de Bin Laden em campanha americana

As três viúvas - acusadas de entrar e permanecer ilegalmente no território paquistanês - e os 11 filhos do terrorista foram retirados da casa que os abrigava em Islamabad, pouco após a meia-noite em uma minivan.

As mulheres só concordaram em entrar no veículo, que estava cercado por jornalistas, após suas janelas serem cobertas por plásticos. No aeroporto, a família embarcaria num voo fretado.