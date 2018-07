Família de Amy Winehouse prepara funeral da cantora A família de Amy Winehouse se preparava para realizar um funeral privado para a cantora nesta terça-feira. A porta-voz da família, Chris Goodman, disse que a cerimônia vai contar com familiares e amigos próximos e será realizada ainda hoje, mas num local não divulgado. A cantora, que lutou contra a dependência de álcool de drogas, foi encontrada morta em sua casa no norte de Londres no sábado. Ela tinha 27 anos.