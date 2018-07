Família de Bin Laden será deportada do Paquistão

As três viúvas do ex-líder da Al-Qaeda, oito filhos e um neto vão completar um período curto de detenção por terem entrado e residido ilegalmente no Paquistão. Depois das 20 horas desta terça-feira, no horário de Brasília, eles poderão ser deportados a qualquer momento", disse o advogado deles, Muhammad Aamir. Um oficial da Inteligência paquistanesa confirmou que a família deverá ser deportada por volta da meia-noite de quarta-feira.

Segundo Aamir, a família deverá ser deportada para a Arábia Saudita. Ele disse que a mulher mais jovem e, segundo ele, a favorita de Bin Laden, Amal Abdulfattah, que é iemenita, deve ser enviada ao Iêmen, juntamente com seus cinco filhos. As informações são da Dow Jones.