Família de líder chinês tem fortuna de US$ 2 bi A família do primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, tem uma fortuna estimada em US$ 2,7 bilhões, informou ontem o jornal New York Times. Só a mãe do premiê, Yang Zhiyun, de 90 anos, tem US$ 120 milhões em investimentos em empresas chinesas. De acordo com o jornal, a fortuna foi construída depois da ascensão de Wen à cúpula do Partido Comunista, que deve ser renovada no mês que vem.