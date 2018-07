Família de Mandela lança grife inspirada no líder A família de Nelson Mandela lançou uma grife de roupas inspirada no líder e ex-presidente sul-africano. A marca, chamada "Long Walk To Freedom", terá suas peças vendidas apenas pela internet. Por enquanto, as filhas e netas de Mandela vendem bonés, camisetas, jaquetas e pretendem lançar um reality show até o fim do ano.