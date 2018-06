Família de preso executado nos EUA pede dinheiro na internet para funeral

AUSTIN - Os parentes de Warren Hill, executado terça-feira, 27, pelo Estado da Geórgia (EUA), buscam dinheiro para o funeral do preso por meio de doações privadas efetuadas em uma plataforma de crowfunding na internet. Hill, um homem negro de 55 anos, foi encarcerado em 1986 para cumprir uma condenação de prisão perpétua após assassinar sua então namorada com 11 tiros. Em 1990, ele esfaqueou seu companheiro de cela e foi condenado à morte pelo crime.

Nascido em 1960 em uma família pobre, Hill cresceu em um lar desestruturado: seu pai era alcoólatra e abusava de sua mãe, que descarregava sua ira e frustração no filho. Embora os advogados de Hill tenham recorrido da pena capital na Suprema Corte, seus parentes, pouco confiantes de uma decisão positiva, criaram uma página virtual no fim de semana passado para arrecadar fundos para o enterro.

Uma sobrinha do preso, Sharita Satterwhite, foi a responsável por solicitar as doações, uma vez que os pais de Hill, já idosos, não podem arcar com um enterro "digno". O objetivo é pagar a mudança do corpo da penitenciária de Jackson (Geórgia) até Anderson (Carolina do Sul), onde a família vive, e onde deve ocorrer o sepultamento.

Desde que começou a arrecadar fundos, a família recebeu 72 doações, de entre US$ 5 e US$ 100, que somaram US$ 2.200. Muitos dos doadores aproveitaram a plataforma para expressar suas condolências e deixar mensagens de encorajamento.

"Frente ao racismo arrasador e a discriminação de nosso injusto sistema penal, isto é o mínimo que posso fazer. Meu apoio e solidariedade", afirmou Lydia Brown, que doou US$ 25. Bill Gaventa, que fez uma doação de US$ 100, expressou seu "agradecimento aos que defenderam Warren (Hill) durante tanto tempo".

Satterwhite agradeceu em nome da família pelas "doações, o apoio e as orações", e disse que os parentes não imaginavam arrecadar tanto dinheiro. A sobrinha de Hill disse ainda que seu tio "estava e estará em paz", pois "pediu perdão a Deus há muitos anos, e isso é o que importa". / EFE