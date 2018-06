Família de suspeito de ataque contra muçulmanos em Londres diz estar devastada

LONDRES - A família do homem suspeito de atropelar muçulmanos com uma van alugada ao fim de suas orações no norte de Londres disse estar devastada com a "loucura" do ataque.

O veículo virou bruscamente em direção aos religiosos quando eles terminavam suas orações na madrugada de segunda-feira na Casa de Bem-Estar para Muçulmanos e na Mesquita de Finsbury Park, uma das maiores no Reino Unido, deixando um morto e dez feridos.

A polícia disse estar claro que o motorista tinha os muçulmanos como alvo. A primeira-ministra britânica, Theresa May, descreveu o ocorrido como um "doentio" ataque terrorista.

Um homem de 47 anos foi detido pelos fiéis na cena do ataque e depois foi preso pela polícia sob suspeita de tentativa de assassinato e infrações terroristas. Ele ainda está sendo interrogado por detetives.

O agressor foi identificado pela imprensa britânica como Darren Osborne, pai de quatro filhos que vivia em Cardiff, capital de Gales. Em uma declaração dada à mídia local em nome de sua família, seu sobrinho Ellis Osborne disse: "Nós estamos intensamente chocados. É inacreditável, ainda não caiu a ficha".

"Nós estamos devastados pelas famílias, nossos corações estão com as pessoas que foram feridas. É uma loucura. É obviamente pura loucura.” / REUTERS