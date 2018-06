Família fará serviço religioso para Armstrong em Ohio Um serviço religioso particular está previsto para ocorrer na sexta-feira em homenagem ao astronauta Neil Armstrong em Cincinnati, Estado de Ohio, informou a família do piloto. Armstrong, primeiro homem a caminhar na Lua em 1969, morreu no sábado aos 82 anos. O astronauta, que comandou a missão da nave Apolo 11 e a primeira caminhada lunar em 20 de julho de 1969, nasceu em Wapakoneta, oeste do Estado de Ohio.