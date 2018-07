Família Kadafi processará a Otan, afirma advogado A família do falecido governante líbio Muamar Kadafi planeja entrar com uma ação judicial contra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Tribunal Penal Internacional (TPI), por causa do papel desempenhado pela aliança atlântica no assassinato do ex-governante, disse nesta quarta-feira um advogado da família Kadafi. Kadafi, de 69 anos, foi morto com um tiro na cabeça na quinta-feira passada, após forças do governo interino líbio terem tomado em assalto a cidade de Sirta. As circunstâncias da morte de Kadafi ainda não foram esclarecidas, mas já foi confirmado que um caça francês da Otan atacou o comboio onde o ex-governante fugia.