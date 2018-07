Família Kadafi tentou escapar para o México

CIDADE DO MÉXICO - Autoridades do México informaram nesta quarta-feira, 7, que frustraram um plano em setembro que visava à entrada ilegal no país dos filhos do ex-líder líbio Muamar Kadafi e outros membros da família dele.

O secretário do governo Alejandro Poire disse que, no auge dos protestos na nação do norte da África, as autoridades de inteligência mexicanas descobriram o plano para levar Saadi Kadafi e outros parentes para o México com documentos falsos.

As informações são da Dow Jones.