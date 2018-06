Família Le Pen diz que 'não é Charlie' e faz campanha eleitoral em meio à tragédia

A líder de extrema-direita da França, Marine Le Pen, presidente da Frente Nacional (FN), convocou neste sábado uma manifestação paralela à grande passeata silenciosa prevista para este domingo, na Praça da República, em Paris. A marcha será realizada em um dos bastiões do partido no interior do país, em Beaucaire, a 700 quilômetros ao sul da capital, próximo a Marselha.

Marine Le Pen chegou a ser recebida no Palácio do Eliseu pelo presidente da França, François Hollande, na sexta-feira, mas não conseguiu arrancar do chefe de Estado um convite oficial para comparecer à caminhada em Paris. A manifestação foi organizada por partidos de esquerda, mas recebeu a adesão da União por um Movimento Popular (UMP), partido de centro-direita do qual o ex-presidente Nicolas Sarkozy é o líder.

"Nós participaremos de desfiles nos quais o sectarismo é menos violento", argumentou Marine Le Pen, criticando a exclusão da extrema-direita. "Nós estaremos com o povo francês, em outros lugares, mas não no cortejo parisiense."

Politicamente, os atos de terrorismo cometidos por três extremistas islâmicos – todos mortos –, que deixaram 17 vítimas em Paris e Montrouge, acabou isolando a família Le Pen e seu partido nas últimas horas. Em resposta, Marine Le Pen chegou a postar no Twitter um cartaz com uma foto sua em preto e branco, com o slogan: "Keep calm and vote Le Pen" – "Mantenha a calma e vote Le Pen". O post foi a seguir apagado, mas continua a circular pelas redes sociais.

Neste sábado foi a vez do pai de Marine, Jean-Marie Le Pen, causar polêmica. Também reclamando da passeata de Paris, o líder histórico da extrema-direita disparou: "Hoje, é 'Somos todos Charlie', 'Eu sou Charlie'. Pois bem, eu lamento, eu não sou Charlie".