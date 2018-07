Família Obama pagou 20,5% de imposto O presidente Barack Obama e sua mulher, Michelle, reportaram uma renda bruta ajustada de US$ 789.674 em 2011 e pagaram pouco mais de 20% dela em impostos ao governo federal. Sua renda diminuiu quase US$ 1 milhão em relação ao ano anterior, quando o presidente recebeu quantias maiores da venda de seus livros. Os números foram revelados na declaração de imposto de renda e na declaração de imposto sobre doações do casal Obama.