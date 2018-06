Família pede que namorada do cartunista Charb não vá a funeral

PARIS - A francesa Jeannette Bougrab, namorada do editor do jornal Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, Charb, morto no ataque ao jornal há uma semana, afirmou que não irá ao seu funeral, a pedido da família dele. Em um comunicado, o irmão de Stéphane, Laurent Charbonnier, afirmou que a família não reconhecia o compromisso entre o casal e pediu para que ela "parasse se expressar da maneria como tem feito".

Logo após o ataque à sede do jornal, a advogada começou a dar declarações dizendo que o governo poderia ter evitado o ataque terrorista. "A República é culpada. Os atiradores foram sistematicamente protegidos pela polícia. Houve ameaças, mas ninguém os defendeu (a equipe do jornal)", declarou Jeannete, em lágrimas, em uma entrevista à TV francesa TF1. Comentários semelhantes foram reproduzidos pela imprensa francesa.

Ex-secretária da Juventude e da Vida em Comunidade no governo de Nicolás Sarkozy, Jeannette também integra o partido do ex-presidente, o União por um Movimento Popular (UMP). Nesta terça-feira, ela anunciou que não irá ao funeral do namorado, que deverá ocorrer até o dia 20.

"De manhã, eu estava com seus pais (de Charb) no Instituto Forense para ver o corpo do meu companheiro", afirmou a advogada em um comunicado em resposta ao pedido da família. "Mas agora eu concordo em me retirar e não irei ao seu funeral. Não tenho força para lutar por isso. Estou machucada e derrotada."

Filha de imigrantes argelinos, Jeannette tinha uma visão política de direita que contrastava com as posições de esquerda de Charb.